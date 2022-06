கஞ்சா சேல்ஸ்! “நெஞ்சுக்கு நீதி”க்கு பேனர் ! வசமாய் சிக்கிய தினேஷ்! உதயநிதி ஸ்டாலின் மன்ற செயலாளராம்!

Chennai

சென்னை : சென்னை அருகே கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களிடம் 1 கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களில் ஒருவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ரசிகர் மன்ற செயலாளர் என்பதும்,கஞ்சா விற்ற பணத்தில் நெஞ்சுக்கு நீதி படத்துக்கு பேனர் வைத்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விற்பவர்கள் மீதான கடும் நடவடிக்கையை தமிழக காவல்துறை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. 'கஞ்சா ஆபரேசன் 2.O' என்ற பெயரில் அதிரடி வேட்டையை நடத்த தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அனைத்து காவல்துறையினருக்கும் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அதன்படி இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தமிழகம் முழுவதும் கஞ்சா ஆபரேசன் 2..O வை தீவிரப்படுத்தி சோதனையையும், கண்காணிப்பையும் காவல்துறையினர் நடத்தி வருவதோடு, நூற்றுக்காணக்கானோரை கைது செய்து வருகின்றனர்.

