தந்தையை போலவே சென்னை மேயராக 'டெபுட்டாகும்' உதயநிதி ஸ்டாலின்.. அடுத்த ப்ரமோஷன்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி எம்எல்ஏவாக அரசியல் வாழ்க்கையில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை மேயராக புரமோஷன் பெறப் போகிறார் என்று அறிவாலய வட்டார தகவல்கள் கூறுகின்றன.

மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி அரசியலில் உச்சத்தில் இருந்தபோது, அரசியலுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தவர்தான் தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின்.

அவசர கால அடக்குமுறையின்போது சிறையில் வாடியது, திமுக இளைஞரணி செயலாளர் போன்ற அரசியல் அனுபவங்கள் அவருக்கு கை கொடுத்தன. இதனால் 1996ம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி மேயராக ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதில் கவனிக்க வேண்டியது, வாக்காளர்களால் மேயர் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு மேயரானவர் ஸ்டாலின். முதலில் தலைநகர நிர்வாகம் பிறகு மாநில நிர்வாகம் என்பதுதான் கருணாநிதியின் யோசனையாகவும் இருந்தது.

Udhayanidhi Stalin, who has started his political career as an MLA, is going to be promoted as the Mayor of Chennai, according to DMK sources.