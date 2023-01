உதயநிதி - மு.க.அழகிரி சந்திப்பு.. திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை கேட்டிருப்பார்.. ஜெயக்குமார் விமர்சனம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் - மு.க.அழகிரி சந்திப்பு குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை அமல்படுத்தி, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றிபெறுவது குறித்து மு.க.அழகிரியிடம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆலோசனை செய்திருக்கலாம் என்று ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிக்காக மதுரைக்கு வந்த இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தீடீரென முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், பெரியப்பாவுமான மு.க.அழகிரி வீட்டிற்குச் சென்றார். உதயநிதி ஸ்டாலினை வெளியே வந்து வரவேற்ற அழகிரி குடும்பத்தினர், பின்னர் வீட்டில் வெகு நேரம் நேரம் பேசிக்கொண்டனர். இதனால் மதுரையில் அழகிரி ஆதரவாளர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

இதனால் மு.க.அழகிரி மீண்டும் தீவிர அரசியலுக்குள் கால் பதிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் மரியாதைஒ நிமித்தமான சந்திப்பாக கூறப்பட்டது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சர் பொறுப்பேற்ற விழாவில், துரை தயாநிதி கலந்துகொண்டார். அதற்கு பின் பெரியப்பாவான மு.க.அழகிரியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றதாக திமுக வட்டாரத்தில் கூறப்பட்டது.

English summary

AIADMK former Minister Jayakumar has criticized that Udhayanidhi Stalin might have taken advise from M.K.Azhagiri about Thirumangalam formula and win the Erode East by-election.