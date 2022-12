ஆய்வில் குறுக்கு கேள்வி இல்லை! அதிகாரிகளை பேசவிட்டு ஆழமாக அப்செர்வ் செய்யும் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது அதிகமாக குறுக்கு கேள்விகள் கேட்காமல், அதிகாரிகளை பேசவிட்டு அதை ஆழமாக அப்செர்வ் செய்திருக்கிறார் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

எல்லாம் தெரிந்ததை போல் முந்திக்கொண்டு முதல்நாளே கேள்விகள் கேட்பதை விடுத்து, மிக விவரமாக விளையாட்டுத் துறையை கையாள தொடங்கியுள்ளார் அமைச்சர் உதயநிதி.

இதனிடையே இன்னும் ஒரு மாத காலம் இப்படித் தான் அப்செர்வ் செய்வார், அமைதியாக இருப்பார் என்றும் அதன் பிறகு தான் சாட்டையை சுழற்றுவார் எனவும் கூறுகிறார்கள் அமைச்சர் உதயநிதிக்கு நெருக்கமானவர்கள்.

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin has observed the officials deeply without asking too many cross-questions during the Review meeting to Sports Development Department.