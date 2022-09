”வெறும் செயல்பாபு அல்ல.. சூப்பர் செயல்பாபு” உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டால் அதிர்ந்த மேடை!

Chennai

சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபுவை, திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

சென்னையின் துறைமுகம் பகுதியில் திமுக சார்பாக உடன் பிறப்பே எங்கள் உயிர்ச்சொல் என்னும் தலைப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 165 தையல் இயந்திரம், 70 லேப்டாப், 550 பேருக்கு தலா ரூ. 5 ஆயிரம் கல்வி உதவித் தொகை, 9 ஆட்டோக்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை பெண்களுக்கு திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு, சென்னைமேயர் பிரியா, சட்ட மன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி உள்ளிட்ட திமுகவினர் பலர் பங்கேற்றனர்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மேடையிலேயே அமைச்சர் சேகர்பாபு வைத்த கோரிக்கை.. 'முழுசா இறங்குங்க”- சூசக பேச்சு!

Minister Sekarbabu has urged DMK MLA Udayanidhi Stalin to return to full-time politics. He said, More youths are waiting for your turn in Politics.