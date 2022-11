குட் நியூஸ்.. இனி நீங்களும் பிரிட்டன் பல்கலை சான்றிதழ் பெறலாம்.. சென்னை ஐஐடி.யில் புதிய வசதி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை ஐஐடி மற்றும் இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து முதுகலை திட்டத்தை (masters' programme) உருவாக்க முன் வந்திருக்கின்றன. இதன்படி தற்போது இரு கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

இதன் மூலம் சென்னை ஐஐடியில் குறிப்பிட்ட துறைகளில் முதுகலை பயில்பவர்கள் 'பர்மிங்காம்' பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து முதுகலை சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஏற்கெனவே இது குறித்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

English summary

IIT Chennai and the University of Birmingham, England have come forward to develop a master's programme. According to this, an agreement has been signed between the two educational institutions. Through this, post graduate students in specific fields at IIT Chennai can obtain post graduate certificates from the University of Birmingham. An MoU was already signed in this regard and now this agreement has been signed.