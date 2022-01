'பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு'.. தமிழக அரசை பாராட்டி தள்ளிய மத்திய உணவுத்துறைச் செயலாளர்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார்.

பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, நெய், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கடுகு, சீரகம், மல்லி தூள், மிளகு, புளி, கோதுமை மாவு, ரவை, உப்பு, மிளகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு மற்றும் கரும்பு ஆகிய 21 பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

English summary

Central Food Secretary Sudhanshu Pandey has lauded the 'Pongal gift package' provided by the Tamil Nadu government. He has said that the public distribution system in Tamil Nadu is the best in the country