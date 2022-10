"ரூ.10 கோடி" மீனவருக்கு மத்திய அரசு இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டும்.. ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு சு.வெ கடிதம்!

Chennai

சென்னை: கேரள மீனவர்களுக்கு இத்தாலி அரசு ரூ.10 கோடி வழங்கியது போல் மத்திய அரசு மயிலாடுதுறை மீனவருக்கு இழப்பீடு தர வேண்டும் என மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தைச் சோ்ந்த ஏழு மீனவா்கள், காரைக்காலைச் சோ்ந்த மூன்று மீனவா்கள் என மொத்தம் 10 மீனவா்கள் தெற்கு மன்னாா் வளைகுடா பகுதியில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனா்.

நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, ஐஎன்எஸ் பங்காராம் என்ற கப்பலில் வந்த இந்திய கடற்படையினா் சந்தேகத்தின் பேரில் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் வீரவேல் என்ற மீனவா் மீது குண்டுபட்டது.

Madurai Member of Parliament S. Venkatesan has insisted that the central government should compensate the Mayiladuthurai fishermen just like the Italian government provided Rs 10 crore to Kerala fishermen.