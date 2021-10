விரைவில் வருகிறது 'வலிமை'.. சிமெண்ட் விலை குறையும்.. அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உறுதி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை, சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு சென்று வருகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், இல்லத்தரசிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது ஒரு பக்கம் இருக்க கட்டுமான பொருட்களின் விலை உச்சத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது.

அதுவும் கட்டிட கட்டுமானத்துக்கு உயிர்நாடியான சிமெண்டின் விலை நடுத்தர மக்களின் கைகளுக்கு அகப்படாமல் சென்று வருகிறது. கடந்த ஜூன் மாதம் சிமெண்ட் மூட்டை ஒன்றுக்கு 470 ரூபாய்‌ முதல்‌ 490 ரூபாய்‌ வரை விற்கப்பட்டு வந்தது.

English summary

The Ministry of Industry has assured that steps will be taken to reduce the price of cement in Tamil Nadu. It is said that the first phase of strength cement will be sold in the open market at the rate of 30,000 MT per month