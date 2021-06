ஜாதி.. ரகுராம் ராஜன் உள்ளிட்டோரின் நியமனத்தில்.. வானதி சீனிவாசனுக்கு வந்த சமூக நீதி சந்தேகம்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு தொடர்பான அறிவிப்பு பற்றிதான் இப்போது நாடு முழுக்க பேச்சு. கூகுளில் அதிகம் பேர் இவர்களைப் பற்றி தேடுவதாக கூறுகிறது நடப்பு டிரெண்ட்டிங் நிலவரம்.

சிக்ஸர்.. தவற விட்ட மோடி அரசு.. தட்டி தூக்கிய ஸ்டாலின்! அசரடிக்கும்

இதற்கு காரணம், ஆர்பிஐ முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன், நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார அறிஞர் எஸ்தர் டஃப்லோ, இந்தியாவின் முன்னாள் பொருளாதார ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன், இந்தியாவின் முன்னாள் நிதித்துறை செயலர் எஸ். நாராயணன், சந்தை பொருளாதார வல்லுநர் மற்றும் பேராசிரியர் ஜான் த்ரே, ஆகியோர் இந்த குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இவர்களை, 5 முத்துக்கள் என வர்ணிக்கின்றன, ஆங்கில ஊடகங்கள்.

English summary

BJP MLA from Coimbatore south, Vanathi Srinivasan, asking DMK, where is social justice, as more members in the Tamil Nadu CM economy advisory team including Raghuram Rajan are belonging to same caste. Meanwhile people searching Raghuram Rajan caste.