‛அண்ணன்’ என வாழ்த்திய அண்ணாமலை.. ‛சகோதரர்’ என நன்றி கூறிய திருமாவளவன்! டுவிட்டரில் நெகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛அண்ணன்' எனக்கூறி வாழ்த்து தெரிவித்த பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு ‛சகோதரர்' எனக்கூறி டுவிட்டரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் தொல் திருமாவளவன் நன்றி தெரிவித்துள்ளது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவராக இருப்பவர் தொல் திருமாவளவன். எம்பியாக இவருக்கு 60 வயது ஆகிறது. திருமாவளவன் ஆகஸ்ட் 17 ல் பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

இவரது பிறந்தநாளையொட்டி ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள், அன்னதானம் உள்ளிட்டவற்றை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மேற்கொண்டனர்.

மகன் போல் என்னை அரவணைத்தார் நெல்லை கண்ணன்! திருமாவளவன் வேதனையுடன் இரங்கல்!

English summary

Thol Thirumavalavan, founder president of the Viduthalai Chiruthaikal Katchi, says thank you to the BJP chief Annamalai for his birth day wishes.