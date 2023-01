மலம் கலப்பு.. வேங்கைவயல் தண்ணீர் தொட்டியை இடிங்க.. தமிழ்நாடு முழுவதும் விசிக இன்று போராட்டம்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் தலித் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் மனித மலம் கலந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இந்த சம்வம் தொடர்பாக இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படாத நிலையில் இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் இன்று போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். அதேபோல சர்ச்சைக்குரிய தண்ணீர் தொட்டியை இடிக்க திருமாவளவன் எம்.பி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் பகுதியையொட்டி அமைந்திருக்கிறது வேங்கைவயல் கிராமம். இந்த கிராமத்தில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் இக்கிராமத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். குழந்தைகளை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் குடிநீரில் மாசு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறினர்.

இதனையடுத்து கிராமத்தினர் குடிநீர் தொட்டியை ஏறி பார்த்தபோது பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அதாவது குடிநீரில் மனித மலம் கலக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க சென்றுள்ளனர். ஆனால் காவல்துறையினர் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் அலைக்கழித்துள்ளனர். இதனையடுத்து சம்பவத்தன்று மாலை கந்தர்வக்கோட்டை சிபிஎம் எம்எல்ஏ சின்னதுரை அரசு அதிகாரிகளுடன் சென்று ஆய்வு செய்து புகார் அளித்தார். இதன் பின்னர் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

குடிநீரில் மலம் கலந்த வழக்கு.. சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவு

Pudukottai District's Pudukottai district's Vengaivayal village was shocked when human excrement was mixed in a water tank in a Dalit residential area. In this case, while no one has been arrested in connection with this event, the vck has announced a protest today, condemning the incident. Similarly, Thirumavalavan MP has urged to demolish the controversial water tank.