சேத்துப்பட்டில் விசிக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை.. புகார் அளித்தும் போலீஸார் அலட்சியம்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை சேத்துப்பட்டில் விசிக வட்டச்செயலாளர் நேற்றிரவு ஒரு முன் விரோதம் காரணமாக வெட்டிக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

தனக்கு கொலை மிரட்டல் உள்ளது என அவர் ஏற்கெனவே புகார் அளித்திருந்தும் போலீஸார் அலட்சியமாக இருந்ததாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். நுண்ணறிவு, சட்டம் ஒழுங்கு போலீஸாரின் அலட்சியத்தையே இது காட்டுவதாகவும் கூறுகின்றனர்.

சென்னை சேத்துப்பட்டு அரங்கநாதன் தெருவில் வசித்தவர் இளங்கோவன் (50). இவர், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் 107 வது வட்டச் செயலாளராக செயல்பட்டு வந்தார்.

அலுவல் ரீதியாக அனுப்பிய கடிதம் விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது - இறையன்பு விளக்கம்

English summary

vck Circle Secretary was hacked to death due to animosity in Chennai last night.His supporters say the police were negligent even though he had already complained that he had received death threats.