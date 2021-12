'நயவஞ்சகம்'.. 'அச்சுறுத்தல்'.. இதுதானே உங்கள் பாணி.. பாஜகவை தாக்கிய வி.சி.க வன்னி அரசு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மதுரையை சேர்ந்த பா.ஜ.க. ஆதரவாளர் மாரிதாஸ். பிரபல யூடியூபருமான இவர் நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் அருகே நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துடன் காஷ்மீருடன் தமிழ்நாட்டை ஒப்பிட்டு சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்.

இந்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்காக சில நாட்களுக்கு முன்பு மாரிதாஸ் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். இதன்பின்னர் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒருவர் தனது பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் மாரிதாஸ் போர்ஜரி செய்து மோசடியாக மெயில் ஒன்றை வெளியிட்டதாக புகார் கூறி இருந்ததன் பேரிலும் சிறையில் வைத்து மாரிதாஸ் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் விட்டமின் டி குறைபாடு.. இந்திய அரசு உடனடியாக தடுக்க ராமதாஸ் கோரிக்கை

English summary

viduthalai siruthai katchi spokesperson Vanni Arasu has raised some questions for Annamalai on Twitter. Did you rule separately in all the states? He asked