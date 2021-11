எங்கிருந்து குதிக்குறாரு பாருங்க.. வியாசர்பாடி சுரங்கப்பாதையில் நீச்சலடித்து மகிழும் இளைஞர்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை வியாசர்பாடி சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி கிடப்பதால் அதில் குதித்து நீச்சலடித்து விளையாடி இளைஞர்கள் மகிழும் வீடியோக்கள் இணையதளத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

சென்னையில் நள்ளிரவு முதல் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால், பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. மழைநீர் வெளியேற வழியில்லாத காரணம். ஒரே நேரத்தில 20 செமீக்கு மேல் பெய்த மழை, சென்னையை புரட்டி போட்டுள்ளது.

சென்னையில் 2015க்கு பிறகு மோசமான மழையை சந்தித்துள்ளது. இதனால் . தாழ்வான இடங்களில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரால் வாகனங்களை இயக்க முடியாத நிலை உள்ளது.. மாம்பலத்திலிருந்து தியாகராய நகருக்கு செல்லக்கூடிய துரைசாமி சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் அவ்வழியே போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

