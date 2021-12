வங்கதேச விடுதலை போர் வெற்றியின் 50ம் ஆண்டு விழா-போர் நினைவுச் சின்னத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மரியாதை

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: வங்கதேச விடுதலைப் போர் வெற்றியின் 50-வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

நாடு விடுதலை அடைந்த போது பாகிஸ்தானின் கிழக்கு பகுதி, கிழக்குப் பாகிஸ்தானாக இருந்து வந்தது. கிழக்கு பாகிஸ்தான் மக்கள் மத அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்களாக இருந்த போதும் மொழி, தேசிய இனம் அடிப்படையில் பாகிஸ்தானால் ஒடுக்குமுறைக்குள்ளாகினர்.

இதனால் கிழக்கு பாகிஸ்தானில் தனிநாடு விடுதலை கோரும் முழக்கமும் இயக்கமும் தீவிரமடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா இந்த பிரச்சனையில் தலையிட்டது. இதனால் 1971ம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே யுத்தம் நிகழ்ந்தது.

English summary

Tamil Nadu CM MK Stalin lays a wreath and pays tribute at War Memorial in Chennai on the occasion of #VijayDiwas, marking the 50th anniversary of victory over Pakistan in the 1971 War.