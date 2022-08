சென்னை ஏர்போர்ட் 2.0! பரந்தூர் மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? ஸ்பாட்டிலிருந்து "ஒன்இந்தியா" ரிப்போர்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை விமான நிலையம் 2.0! பரந்தூர் மக்கள் ஹாப்பி அண்ணாச்சி! ஆனாலும் மக்கள் வைக்கும் ஒரே ஒரு கோரிக்கை

சென்னை : காஞ்சிபுரம் அருகே பரந்தூரில் சென்னையின் 2வது விமான நிலையம் அமைய உள்ளதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வரவேற்பளித்துள்ள நிலையில், அதே நேரத்தில் ஒரு முக்கிய கோரிக்கையையும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய விமான நிலையங்களில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் ஒன்றாக திகழ்கிறது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விமான நிலையத்திலிருந்து உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் தினம் தோறும் இயக்கப்படுகின்றது.

அடுத்து சில ஆண்டுகளில் விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்பதால் சென்னை விமான நிலையத்தில் இட நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. இட நெருக்கடியை தவிர்க்கும் வகையில் சென்னைக்கு அருகில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க பல ஆண்டுகளாக திட்டம் தீட்டுப்பட்டு வந்தாலும் உறுதியான முடிவுகள் எடுக்கப்படவில்லை.

ஶ்ரீபெரும்புதூர் அருகே பரந்தூரில் 2-வது சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையம்: மத்திய அமைச்சர் வி.கே.சிங்

English summary

While the Union Ministry of Civil Aviation has approved the construction of Chennai's 2nd airport at Parantur near Kanchipuram, the people of the area have welcomed it, but at the same time they have insisted on an important demand.