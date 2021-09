விநாயகர் சதுர்த்தி: பொது இடங்களில் விழா கொண்டாடுவது உயிருக்கு உலை வைத்துவிடும்- அமைச்சர் எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: பொது மக்கள் பொது இடங்களில் விழாக்களை கொண்டாடுவது தன் உயிருக்கு உலை வைத்துக் கொள்ளும் செயல் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறவேண்டும் என்பது திமுகவின் கொள்கை என்றும் ஆனால் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறக்கூடாது என்பது பாஜக கொள்கை என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.

டெல்லியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து விட்டு சென்னை வந்த தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்ரமணியன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Minister of Medicine and Public Welfare Ma Subramanian has said that celebrating festivals in public places is an act of playing with life.