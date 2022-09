நாங்கள் வீரர்கள்.. தெருச் சண்டையில் ஈடுபட்டு நேரத்தை வீணாக்க மாட்டோம் - திருச்சி சிவா பரபர பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "நாங்கள் வீரர்கள். எல்லையில் நின்று மக்களை காப்போம். தெருச் சண்டையில் ஈடுபட்டு நேரத்தை வீணாக்க மாட்டோம்" என திமுக ராஜ்யசபா எம்.பி திருச்சி சிவா தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக திமுக அமைச்சர்கள், எம்.பிகள் பேச்சுகள் குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று முதல்வர் ஸ்டாலின் இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

அதில், சில நச்சு அரசியல் சக்திகளுக்கு அரசியல் அறம், மானம், நேர்மை என்பது துளியும் இல்லாத நிலையில் அவர்களுடன் நாம் தொடர்ந்து மல்லுக்கட்டி போராடி வரவேண்டிய நிலை உள்ளது. நமக்குப் பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

அதைக் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ள திமுக எம்பி திருச்சி சிவா, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தந்துள்ள அறிக்கை, அண்ணா வழியில் கொடுத்திருப்பது, அதைப் பின்பற்றுவோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

We are soldiers. We stand on the border and protect the people. we will not waste time in street fighting : says DMK MP Trichy Siva.