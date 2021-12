வன்முறையில் எப்போதும் எங்களுக்கு நம்பிக்கையில்லை - அதிமுக புகாருக்கு டிடிவி தினகரன் பதில்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் ஜனநாயக ரீதியாகவே அரசியலை எதிர்கொள்ளுமே தவிர, வன்முறையில் எங்களுக்கு எப்போதும் நம்பிக்கை கிடையாது என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் கார்மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதற்கும் தனக்கும் தொடர்பு இல்லை என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 5ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஜெயலலிதாவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு இன்று காலை அதிமுக, அமமுக தொண்டர்கள் மற்றும் சசிகலா ஆதரவாளர்கள் தமிழகம் முழுவதும் ஜெயலலிதாவின் உருவப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

மெரினாவில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக ஏராளமான அதிமுகவினர், அமமுகவினர், சசிகலா ஆதரவாளர்கள் இன்று காலை முதலே குவிந்தனர்.

English summary

TTV Dinakaran has denied any involvement in the attack on the OPS and EPS car. We will never believe in violence, except that the Amma People's Progressive League will face politics democratically," DTV Dinakaran said.