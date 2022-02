'எதுக்கும் அஞ்ச மாட்டோம்' .. 3வது வழக்கில் ஜெயக்குமார் கைது - மகன் ஜெயவர்தன் ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை: எதற்கும் அஞ்சும் இயக்கமல்ல அதிமுக. வழக்குகள் போட்டு மிரட்டலாம் என நினைக்கிறார்கள் திமுக மீது குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மகன் ஜெயவர்தன்.

சென்னையில் கடந்த 19ம் தேதி நடந்த தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலின் போது, சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் திமுகவினர் கள்ளஓட்டுப் போடுவதாக அதிமுகவினர் புகாரளித்தனர்.

இதனால் கள்ள ஓட்டுப் போட முயன்ற திமுக பிரமுகரை அரை நிர்வாணமாக்கி அதிமுக-வினர் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டது.

English summary

AIADMK is not a movement that fears anything. Jayavardhan, the son of former AIADMK minister Jayakumar, has accused the DMK of threatening to sue.