“வைகோவையே நாங்க தூக்கி எறிஞ்சோம்.. யார் வந்தாலும் போனாலும் கவலையில்லை” - ஆர்.எஸ்.பாரதி பேச்சு!

சென்னை: திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா, பா.ஜ.கவில் இணைந்தது குறித்து கருத்து தெரிவித்த தி.மு.க அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி எம்.பி, யார் வந்தாலும் போனாலும் கவலை இல்லை எனத் தெரித்துள்ளார்.

தி.மு.க எம்.பி திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சமீபத்தில் பா.ஜ.கவில் இணைந்தது தி.மு.கவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் இதுகுறித்துப் பேசியுள்ள ஆர்.எஸ்.பாரதி, எம்.ஜி.ஆர். கட்சியை விட்டு போனபோதே நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. வைகோவையே தூக்கி எறிந்தோம் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Speaking about Surya Siva joined BJP, DMK MP RS Bharathi said, "It does not matter who comes or who goes. DMK is like river Thames."