மத்திய அரசை எதிர்க்க ரெடி.. அதிரடியாக சொன்ன அதிமுக ஜெயக்குமார்.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற கொள்கையை தான் கடைப்பிடிக்கிறோம் என்றும் மாநில உரிமைகளில் தலையிட்டால் யாராக இருந்தாலும் எதிர்ப்போம் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அஇஅதிமுக கட்சி பொன்விழா முடிந்து இன்று 51வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்தது. இதை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கட்சியினர் கொண்டாடினர்.

இதில் கலந்துகொண்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:-

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has said that he adheres to the principle of autonomy in a federal state at the Center and will oppose anyone who interferes with the state's rights.