தமிழ்நாட்டின் உரிமையை, விவசாயிகள் நலனை பாதுகாப்போம்.. சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் காவிரி உரிமையையும், உழவர்களின் நலனையும் நிச்சயம் பாதுகாப்போம் என சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்து உள்ளார்.

மேகதாதுவில் அணைக் கட்டும் கர்நாடக அரசின் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். அப்போது காவிரி வழக்கு கடந்து வந்த பாதை குறித்தும் கர்நாடகாவின் அத்துமீறல் குறித்தும் அதனால் தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் உருக்கமாக உரையாற்றினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said in the Assembly that we will definitely protect the rights of Cauvery and the welfare of the farmers.