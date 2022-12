தொடரும் மாண்டஸ் ‛எபேக்ட்’.. சென்னை உள்பட தமிழக மாவட்டங்களை சுத்துப்போடும் மழை.. வெதர்மேன் அப்டேட்

Chennai

Nantha Kumar R

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் தமிழகத்தில் கரையை கடந்த நிலையில் அதன் தாக்கம் இன்னும் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் மாண்டஸ் வலுவிழந்தாலும் தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்கள் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றிய மாவட்டங்கள், உள்மாவட்டங்களில் மழை கொட்டப்போகிறது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார். மேலும் மாவட்டங்களில் பட்டியலை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபர் இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. முதல் 2 வாரங்கள் இந்த மழை சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கியது.

அதன்பிறகு சிறிது ஓய்வெடுத்த மழை, கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்ய தொடங்கியது. இதற்கிடையே தான் வங்கக்கடலில் மாண்டஸ் புயல் உருவாக உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.

English summary

Cyclone Mandous has made landfall in Tamil Nadu and its impact is still felt. Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has said that even though Mandous has weakened, it will rain in Chennai and surrounding districts and sub-districts in Tamil Nadu for the next 2 days. He has published the list in more districts.