இல.கணேசனின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது..2 நாட்களில் வீடு திரும்புவார் - எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனை

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உடல்நலக்குறைவினால் எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இல.கணேசன் 2 நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இல.கணேசனின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதால் அவர் 2 நாட்களில் வீடு திரும்புவார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இல. கணேசன் பாஜகவின் மூத்த தலைவர். இல.கணேசன் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு அரசுப் பணியில் இருந்தவர். ஆர்.எஸ்.எஸ். கொள்கைகளில் ஈடுபாடு ஏற்படவே அரசுப் பணியைத் துறந்து விட்டு அதில் இணைந்தார்.

70களில் எமர்ஜென்ஸி கலவர காலக்கட்டத்தில் போலீசாரிடமிருந்து தப்பித்து சுமார் ஒருவருட காலம் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். அந்த நாட்களில் தற்போதைய தமிழ்தேசியப் பேரியக்கத்தின் தலைவர் பழ.நெடுமாறனுடன் நட்புறவில் இருந்துள்ளார். பின்னர் 1991ல் பாஜகவின் மாநில அமைப்புச் செயலாளரானார்.

West bengal governor ila ganesan admitted hospital due to ill health. M.G.M.hospital administration informed that Mr. Ganesan, who is undergoing treatment at the hospital, will return home in 2 days. According to the hospital administration, Mr. Ganesan's health is stable and he will return home in 2 days.