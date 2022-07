ஒரே நாளில் எடப்பாடிக்கு காத்திருக்கும் 2 சவால்கள்.. உள்ளே புகுந்த சசிகலா.. சமாளிப்பாரா ஈபிஎஸ்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அடுத்தடுத்து சவால்கள் காத்திருக்கின்றன. வரும் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி இரட்டை சவால்களை எதிர்கொள்கிறார் ஈபிஎஸ்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஓரங்கட்டி, கட்சியைக் கைப்பற்றி இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து வழக்குகள் வரிசைகட்டி நிற்கின்றன.

சசிகலாவும் தற்போது கோதாவில் குதித்துள்ளார். அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கியதை எதிர்த்து சென்னை ஐகோர்ட்டில் சசிகலா மேல்முறையீடு செய்துள்ள வழக்கும் ஆகஸ்ட் 2ல் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

’பணம்..’ தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி! எடப்பாடி சிறைக்கு செல்வது உறுதி! அடித்து சொல்லும் தர்மலிங்கம்!

English summary

ADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami, has double challenges waiting for him on August 2. The case related to the Highways tender scam and the appeal case filed by Sasikala are going to be heard on the same day.