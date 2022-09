ஆட்டத்தை மாற்றும் எடப்பாடி.. ‘3 கணக்குகள்’ ‘கேப்பில் ஏவும் அஸ்திரம்’.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக ஸ்கெட்ச்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் ஐகோர்ட் நேற்று அளித்த தீர்ப்பால் உற்சாகமாகியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்தத் தீர்ப்பை வைத்து '3' முக்கியமான கணக்குகளைப் போட்டிருக்கிறாராம்.

கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வந்த ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் இந்த ஒரே தீர்ப்பால் மொத்தமாக மாறிவிடும் என எதிர்பார்க்கிறாராம் ஈபிஎஸ்.

ஓபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும் வழக்கு விசாரணைக்கு வர சில காலம் பிடிக்கும் என்பதால், அதற்குள் சில வேலைகளைச் செய்ய வேண்டும் என தனது ஆதரவாளர்களுக்கு ஈபிஎஸ் ஆர்டர் போடப்போகிறார் என்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள்.

அடுத்த தீர்ப்பு வருவதற்குள், முழுமையாக தன் பலத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது தான் ஈபிஎஸ் போடும் கணக்குகளின் ஒரே நோக்கமாம்.

கேட்டுச்சா.. ‛இடைக்கால’ இல்லை.. அதிமுக நிரந்தர பொதுச்செயலாளரே இபிஎஸ் தான்!அழுத்திய மாஜி அமைச்சர்கள்

English summary

Edappadi Palaniswami made 3 important calculations based on AIADMK General Committee case judgement. As OPS appeal case in Supreme Court will take some time to be hearing, EPS plans to do some work before then.