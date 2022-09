'காலை சிற்றுண்டியில் சிறுதானியங்கள்!' - மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கப் போகும் பலன்கள் என்ன?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் காலை சிற்றுண்டித் திட்டம், ஆக்கப்பூர்வமான திட்டமாக மாறியுள்ளது. 'அந்தந்தப் பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் சிறுதானியங்களை காலை உணவுக்காக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்' என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளதை, இயற்கை ஆர்வலர்கள் பெரிதும் வரவேற்கின்றனர்.

2023 ஆம் ஆண்டை, 'சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டு' என ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவித்துள்ளது. அதனை ஏற்று காலை உணவுத்திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது.

'காலை சிற்றுண்டித் திட்டம்' தொடர்பாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ், ''பொதுமக்களிடையே அரிசி உணவின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. சாமை, கம்பு, கேழ்வரகு, தினை, வரகு, குதிரைவாலி போன்ற சிறுதானியங்களின் பயன்பாடு வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. இதனை சாகுபடி செய்வதற்கான பரப்பளவும் குறைந்துவிட்டது. மானாவாரி நிலங்களில் சிறுதானியங்களைச் சாகுபடி செய்தால் நல்ல மகசூலைப் பெற முடியும்'' என்றார். மேலும், ''உற்பத்தி செய்த தானியங்களைச் சந்தைப்படுத்துவதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. இவற்றுக்கான சந்தை வர்த்தகமும் குறைவாகவே உள்ளது. எனவே, காலை உணவுத் திட்டத்துக்காக விவசாயிகளிடம் சிறுதானியங்களைக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்'' என்றார்.

