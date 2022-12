ஆறே மாதம்.. அடுக்கடுக்காக சர்ச்சைகள்.. பஸ் கடத்தல் முதல் ஆடியோ பஞ்சாயத்து வரை! சூர்யாவின் சேட்டைகள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவில் இருந்து விலகி கடந்த மே மாதம் பாஜகவில் சேர்ந்த திருச்சி சூர்யா சிவா, பாஜக உடனான தனது உறவை முறித்துக் கொள்வதாக அறிவித்துள்ளார். பாஜகவில் இருந்த இந்த 6 மாத காலத்தில் சூர்யா சிவா ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துகளில் சிக்கியுள்ளார்.

சமீபத்தில் திருச்சி சூர்யாவிற்கும் பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரணுக்கும் இடையிலான ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை தொடர்ந்து திருச்சி சூர்யாவை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை 6 மாத காலத்திற்கு இடைநீக்கம் செய்தார்.

இந்நிலையில், அண்ணன் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நன்றி, இதுவரை இந்த கட்சியில் பயணித்தது எனக்கு கிடைத்த இனிய அனுபவம். நீங்கள் தமிழக பாஜகவிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். வரக்கூடிய தேர்தலில் கண்டிப்பாக பாஜக இரட்டை இலக்கை அடையும் எனக் கூறிவிட்டு, பாஜகவில் இருந்து தான் விலகுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

Trichy Surya Siva, who left DMK and joined BJP last May, has announced that he will sever his ties with BJP. Surya Siva has been involved in many controversies during his 6 months in BJP.