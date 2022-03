தமிழக பட்ஜெட்.. கல்லூரி சேரும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ 1000.. யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள்?

Chennai

சென்னை: உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவிகள் இடைநிற்றலை தடுக்க கல்லூரியில் அவர்கள் சேரும் முதல் படிப்பு முடியும் வரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 2022- 2023 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த முழு பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார்.

திமுக அரசு பொறுப்பேற்று முதல் முழு பட்ஜெட் இதுவாகும். இதனால் இந்த பட்ஜெட் மீது எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளின் உயர் கல்விச் சேர்க்கை மிகக் குறைவாக இருக்கிறது.

