தமிழகத்தில் வேகமெடுக்கும் இன்புளுயன்ஸா காய்ச்சல்.. எந்தளவு ஆபத்தானது? அறிகுறிகள் என்ன? சிகிச்சை என்ன

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்புளுயன்ஸா காய்ச்சல் அதிகரித்து உள்ள நிலையில், அதன் அறிகுறிகள், பாதிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டில் பருவ மழை தொடக்கி உள்ள நிலையில், காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகளும் அதிகரித்து உள்ளது. குறிப்பாகக் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் மத்தியில் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.

தலைநகர் சென்னையில் கூட கடந்த சில நாட்களாக அதிகமான நபர்களுக்குக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு உள்ளது. இதனால் மருத்துவமனைகளில் கூட்டமும் அதிகரித்து உள்ளது.

ஹெச்1என் 1,டெங்கு பரவல் தீவிரம்..காய்ச்சல் உள்ள குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாதீர்கள் - மா.சுப்ரமணியன்

English summary

Influenza flu might be dangerous if not treated properly: All things to know about Influenza flu in tamil.