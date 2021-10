இந்திய அணி செய்த 'முக்கிய' தவறுகள்! பாகிஸ்தானுடன் தோற்க காரணம் இதுதான்! மீண்டு வருவாம் "டோன்ட் வொரி"

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி முதல் முறையாக 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் தோல்வியை தழுவி இருக்கலாம், உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் அணியிடம் தோற்று போய் இருக்கலாம், ஆனால் இதற்காக நாம் வருத்தப்பட்டு மூலையில் முடங்கி கிடக்க தேவை கிடையாது.

விருட்டென்று விசுவரூபம் எடுத்து கிளம்ப வேண்டியது தான் நமது அடுத்த குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.

பொள்ளாச்சி பலாத்கார வழக்கு.. கைதானவர்களுக்கு சாலையோரம் கொடுத்த 'சலுகை..' 7 போலீசார் அதிரடி சஸ்பெண்ட்

கண்டிப்பாக பல வருடங்களுக்கு பிறகு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு அணிகளும் மோதுவதால் ஒரு உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்கத்தான் செய்தது. பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்களை பல வருடங்களாக இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் எதிர்கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

India vs Pakistan world cup match: Pakistan first time won a match against India in a world cup match and India lost a match with 10 wickets for the first time, but fans are supporting team India.