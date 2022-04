3 "தலைகள்".. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எகிறும் பி.பி.. குறுக்கே நுழையும் "சாமி".. நாள் குறிச்சாச்சாமே..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் உட்கட்சி பூசல் வெடித்து வருகிறது.. ஒருபக்கம் ஓபிஎஸ், மறுபக்கம் சசிகலா என இரு பக்க குடைச்சலில் சிக்கலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தவித்து வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்த சிக்கல்கள் அவருக்கு பெருகி வருவதாக தெரிகிறது.

சசிகலாவை பொறுத்தவரை பொறுமையாக காய் நகர்த்தி வருகிறார்.. அதேசமயம் எடப்பாடி பழனிசாமியை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியையும் கைவிடவில்லை.

ஓபிஎஸ்ஸை பொறுத்தவரை எந்த கவலையும் இல்லை, எந்நேரம் வேண்டுமானாலும் தன் பக்கம் வரக்கூடும் என்று அதிகமாகவே சசிகலா நம்புகிறார் என்றாலும், எடப்பாடி ஆதரவுதான் அவருக்கு மிக முக்கியமான விஷயமாக தெரிகிறது.. எனவே தூது படலமும் விடாமல் நடக்கிறது.

தப்பே இல்லீங்க.. சசிகலா பற்றி ஓபிஎஸ் சொன்னது கரெக்ட்

English summary

What are the problems aiadmk edapadi palanisamy has and how can he overcome them