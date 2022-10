"கேஸை முடிச்சு விடணும்".. இதான் அடுத்த பிளான்! புட்டு புட்டு வைத்த TTF வாசன்! நோட்டமிடும் போலீஸ்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: டிடிஎப் வாசன் மீது இரண்டு வழக்குகள் உள்ள நிலையில் தன்னுடைய அடுத்த திட்டம் என்ன என்று இவர் வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார்.

சமீபத்தில் யூ டியூப் பிரபலம் ஜிபி முத்துவுடன் டிடிஎப் வாசன் பைக்கில் வேகமாக சென்றார். 140 கிமீ வேகத்தை தாண்டி பைக் ஓட்டினார்.

அதோடு இல்லாமல் ஜிபி முத்து இதில் ஹெல்மெட் அணியவில்லை. மேலும் வாசன் இதில் இடை இடையே கையை விட்டும் ஊட்டினார். இதை பார்த்த சிலர் வாசன் மீது போலீசில் புகார் வைத்தனர்.

இவர் சாலையில் நடுவில் உள்ள மிட் லைனை தாண்டி வேகமாக ஓட்டி சென்றார். இது பெரிய அளவில் சர்ச்சையானது.

வேகமா போனது தப்புத்தான்.. இனி அப்படி செய்ய மாட்டேன்.. கைதுக்கு பின் டிடிஎப் வாசன் மனமாற்றம்

English summary

What are the two plans by the TTF Vasan as he as two cases already?