மோடி வீசிய கணைகள்.. "மைனஸ்".. ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ், திமுக பற்றி மோடியிடம் புட்டுப் புட்டு வைத்த அண்ணாமலை!

சென்னை : காரில் ஒன்றாகப் பயணித்தபோது அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது பற்றியும், தமிழக பாஜகவின் நடவடிக்கைகள் பற்றியும் பிரதமர் மோடி அண்ணாமலையிடம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மோடியிடம் அண்ணாமலை பேசியது பற்றி சில தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

காந்தி கிராம பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு காரிலேயே மதுரை கிளம்பிய பிரதமர் மோடி, நுழைவாயில் முன்பு தொண்டர்களுடன் நின்ற பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை அழைத்தார்.

இதனை சற்றும் எதிர்பாராத அண்ணாமலை பிரதமர் மோடியின் அருகில் வந்தார். அவரை தனது காரில் ஏற்றிக்கொண்டு மதுரை கிளம்பினார் மோடி. அப்போது தமிழக அரசியல் நிலவரங்கள் குறித்து அண்ணாமலையிடம் பிரதமர் மோடி கேட்டறிந்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியுடன் காரில் பயணித்தது பற்றியும், அவர் பல கேள்விகள் கேட்டதாகவும் அண்ணாமலையே வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கிறார். எனினும், என்னென்ன விஷயங்கள் பேசப்பட்டது என்பது பற்றி பாஜக வட்டாரங்களில் சில தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

It has been reported that Prime Minister Modi raised various questions to Annaamalai about forming an alliance with AIADMK and the activities of Tamil Nadu BJP while they were traveling together in a car from Dindigul to Madurai. Some information has been leaked about Annamalai talking to Modi.