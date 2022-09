எதிர்க்க உட்காரட்டும்! நைசாக எடப்பாடி செய்த "வேலை"! எகிறிய மாஜிஸ்.. அதிமுக ஆபிஸ் உள்ளே நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: அதிமுக அலுவலகத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் இடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இருந்து இந்தியா வெளியேறிவிட்டது.. 3 வருடமாக செஞ்சுரி அடிக்காத கோலி செஞ்சுரி அடித்துவிட்டார்.. ஆரோக்கியமாக இருந்த ராணி எலிசபெத் இறந்துவிட்டார்.. கடந்த சில நாட்களில் உலகம் முழுக்க இப்படி எதிர்பார்க்காத மாற்றங்கள் நடத்துவிட்டன.

இத்தனையும் நடந்தாலும் மாறாத ஒரே விஷயம் என்றால் அது அதிமுகவில் நடக்கும் உட்கட்சி மோதல் ஒன்றுதான். மாற்றம் மட்டுமே மாறாதது என்பார்கள்.. அதிமுகவில் மோதல் மட்டுமே முடியாதது என்றுதான் கூற வேண்டும்.

அந்த அளவிற்கு அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் உச்சம் பெற்றுள்ளது. மாறி மாறி நிர்வாகிகள் ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சண்டை போட்டு வருகின்றனர்.

செதில் செதிலாக சிதறும் அஸ்திரம்!.. "அவங்க" வந்தாங்களா? சீறிய எடப்பாடி! சசிகலா பிடித்த 5 "முதலைகள்"?

What did Edappadi Palanisamy do in AIADMK head office and Why few are not happy?