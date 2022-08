15 ரூம்கள்.. எல்லோரும் ரெடியா இருங்க.. ஆழ்வார்பேட்டையில் ஆர்டர் போட்ட ஓபிஎஸ்.. ஆட்டம் க்ளோஸ்!

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு இன்று நடக்க உள்ள நிலையில் நேற்று ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார். தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை செய்த ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான சில விஷயங்களை விவாதித்தாக கூறப்படுகிறது.

இதில் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடக்க உள்ளது.

அதிமுகவில் கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு செல்லாது என்று அறிவிக்க கோரி ஓ பன்னீர்செல்வம் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த வழக்கில் பொதுக்குழு செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டால் அது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக திரும்பும்.

மொத்தமாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட எல்லா அறிவிப்புகளும் செல்லாமல் போகும்.

What did O Panneerselvam discuss in the AIADMK meeting and What is his next plan?