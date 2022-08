அங்கேயே நாம ஜெயிச்சிட்டோம்.. ‘அவங்க சொன்ன யோசனை கரெக்ட்’ - ஆதரவாளர்களிடம் ஓபிஎஸ் சொன்ன விஷயம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தனக்கு சாதகமான தீர்ப்பால் உற்சாகமாகியுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது ஆதரவாளர்களிடம், வழக்கு விசாரணையின் அந்தப் புள்ளியிலேயே நாம் ஜெயித்துவிட்டோம் என மகிழ்ச்சியாகக் கூறியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நீதிபதியை மாற்றுமாறு விடாமல் கோரிக்கை வைத்து, நம் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டபோதே நாம் பாதி ஜெயித்துவிட்டோம் என ஓபிஎஸ் தனது ஆதரவாளர்களிடம் கூறியுள்ளார்.

நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், விசாரணையின்போது எழுப்பிய கேள்விகளை வைத்தே, வழக்கில் நாம் ஜெயித்து விடுவோம் என வக்கீல்கள் சொன்னார்கள் என இன்று தீர்ப்புக்குப் பிறகு தனது ஆதரவாளர்களிடம் அகமகிழ்ந்து கூறியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் வென்று வந்த நிலையில், இன்றைய தீர்ப்பு, ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு பெருத்த அடியாக விழுந்துள்ளது.

English summary

Addressing his supporters and lawyers today after the ADMK general body meeting case judgement, O.Panneerselvam said, "Half the victory was achieved when the judge was changed.”