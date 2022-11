இது தப்பா?.. விளக்கமே கேட்கல.. பாஜகவில் இருந்து நீக்கிட்டாங்க..நடந்தது என்ன?காயத்ரி ரகுராம் குமுறல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நான் கட்சியை கலங்கப்படுத்தவில்லை. என்னிடம் விளக்கம் கேட்காமல் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். இதனை விடமாட்டேன். தொடர்ந்து கட்சி பணி செய்வேன் எனவும், பாஜகவில் நீக்கம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாகவும் காயத்ரி ரகுராம் முக்கிய விஷயங்களை கூறியுள்ளார்.

பாஜகவில் வெளிநாடு, அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு தலைவராக இருந்தவர் காயத்ரி ரகுராம். நடிகை, நடன இயக்குனராக இருந்த இவர் பாஜகவில் இணைந்து அரசியலில் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் காயத்ரி ரகுராமுக்கும், பாஜகவை சேர்ந்த சிலருக்கும் மோதல் போக்கு இருந்து வந்தது. இவர்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையில் ஆதரவாளர்கள் என கூறப்படுகிறது.

கட்சிக்கு களங்கம்..காயத்ரி ரகுராம் 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட்..பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அதிரடி

English summary

I did not disturb the party. BJP state president Annamalai has taken action without asking me for an explanation. I will not let this go. Gayatri Raghuram said that he will continue to work for the party and about his removal from BJP.