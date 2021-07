"நமக்கு கூட சொல்லலையே".. 2 விஷயம்.. அப்செட் ஆன அந்த 4 பேர்.. தமிழ்நாடு பாஜகவில் என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் எல். முருகன் மத்திய இணை அமைச்சர் ஆகியுள்ளார். டெல்லியில் பிரதமர் மோடியுடன் எல். முருகன் சந்திப்பு நடத்திய சில நாட்களில் இந்த அமைச்சர் பதவி அவருக்கு தேடி வந்துள்ளது. இந்த மத்திய அமைச்சரவை மாற்றத்திற்கு பின் தமிழ்நாடு பாஜகவில் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மத்திய அமைச்சரவையில் நேற்று பெரிய அளவில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 12 அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்தனர். புதிதாக 43 அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்று உள்ளனர். இதில் 15 பேர் அமைச்சர்களாகவும், 28 பேர் இணை அமைச்சர்களாகவும் பதவி ஏற்று உள்ளனர்.

மம்தா பானர்ஜிக்கு நீதிபதி ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்தது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? மஹுவா காட்டம்

தமிழ்நாட்டில் இருந்து எல். முருகன் இணை அமைச்சராகி உள்ளார். எல். முருகனுக்கு மீன்வளத்துறை மற்றும் விலங்குகள் நலத்துறை & தகவல் ஒளிபரப்புத் துறையின் இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

What is happening in Tamilnadu BJP after the BJP Cabinet expansion? How Senior leaders in the state welcomed the L Murugan appointment?