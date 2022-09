சசிகலாவின் அடுத்த திட்டம் என்ன? ’1989ல் நடந்தது.. மீண்டும் அதேதான்’- அடித்துச் சொல்லும் ஆதரவாளர்கள்!

Chennai

சென்னை : ஜானகி அணி - ஜெ. அணி இணைப்புக்கு பாலமாக இருந்தது போல ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அணிகளின் இணைப்புக்கும் உதவுவார் சசிகலா என அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

1989ல், மக்கள் ஆதரவு ஜெயலலிதாவுக்கு இருப்பதை உணர்ந்து, ஜானகி, கட்சிப் பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பதற்கான கடிதத்தை சசிகலா மூலமே கொடுத்து அனுப்பினாராம்.

அதேபோல, 34 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அணிகளின் இணைவுக்கும் சசிகலாவே பாலமாக இருப்பார் என்கிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

அதனால் தான் இன்னும் ஒரு அணிக்கு ஆதரவு தருவதாக வெளிப்படையாக பேசவில்லை, இரு அணிகளையும் இணைப்பதே சசிகலாவின் திட்டம் என்கிறார்கள்.

அவங்க பிளானே வேற..! சசிகலா வைத்தியலிங்கம் மீட்டிங்கிற்கு இதுதான் காரணம்.. போட்டு உடைத்த காமராஜ்

