‘லட்டு’ போல கையில் வந்து விழுந்த நகல்.. ஓபிஎஸ்-க்கு கிடைத்த ‘செம்ம’ பாயிண்ட்.. இனி வேட்டை தான்!

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள தீர்ப்பு நகல் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு 'ட்ரம்ப்' கார்டாக கிடைத்திருக்கிறது. பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் தவறாக வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை முன்வைத்தே பொதுக்குழு முடிவுகளுக்கு தடை பெறும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு நகல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி தங்கள் தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டியது தவறானது எனத் தெரிவித்துள்ளனர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள்.

தாங்கள் அப்படி உத்தரவைப் பிறப்பிக்கவே இல்லை என்றும், தங்கள் உத்தரவை சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி தவறாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளார் என்றும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்திருப்பது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் திருப்பம்: “உத்தரவை தவறாக புரிந்துகொண்டு ஐகோர்ட் தீர்ப்பு” - நகலால் ஷாக்!

O Panneerselvam faction plans to get a ban on the decisions of General body meeting as Supreme court told that HC wrongly delivered judgment in the case.