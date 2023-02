இபிஎஸ் பொறுப்பு என்ன? பதவியில் இல்லாமல் வேட்பாளரை எப்படி முன்மொழியலாம்.. ஓபிஎஸ் தரப்பு கேள்வி!

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பு என்ன என்று ஓபிஎஸ் தரப்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக வேட்பாளரை முன்மொழிந்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி வகித்து வரும் பதவி என்ன என்று ஓபிஎஸ் தரப்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. அதேபோல் எந்தவொரு பதவியும் வகிக்காத எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி வேட்பாளரை முன்மொழிய முடியும் என்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழு முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களும் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணிகள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு குறித்து தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

பின்னர் வேட்பாளர் தேர்வுக்கு குறைந்த கால அவகாசமே இருப்பதால், கடிதம் மூலம் அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் ஒப்புதல் பெற முடிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக வேட்பாளர் தேர்வுக்கான ஒப்புதல் படிவங்களை அனுப்பி வைப்பி வைக்கும் பணிகளை அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தொடங்கி வைத்தார்.

தகுதியில்லாதவர்! புற்றுநோய்! அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது ஓபிஎஸ்ஸை கடுமையாக விமர்சித்த ராஜன் செல்லப்பா

English summary

O Panneer Selvam has questioned the position held by Edappadi Palanisamy, who has proposed the AIADMK candidate. Similarly, the OPS has also questioned how Edappadi Palanisamy, who does not hold any position, can propose a candidate.