"எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அப்செட்" பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய ஜிம்பாப்வே.. தோல்விக்கு என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் பாகிஸ்தான் அணியை ஜிம்பாப்வே அணி வீழ்த்தியதன் மூலம் அடுத்த அப்செட்டை நிகழ்த்தியுள்ளது. இதனால் குரூப் பி பிரிவில் உள்ள அணிகளிடையே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தொடங்கிய நாள் முதலே கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் விருந்தாக அமைந்து வருகிறது. இருமுறை சாம்பியனான வெஸ்ட் இண்டீஸ் குரூப் சுற்றோடு வெளியேற, தொடக்கமே அதிர்ச்சியும் பரபரப்பாக அமைந்தது.

தொடர்ந்து இலங்கை அணியை நமிபியாவும், இங்கிலாந்து அணியை அயர்லாந்து அணியும் வீழ்த்தி ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இதுஒரு பக்கம் இருக்க மழையால் தென் ஆப்பிரிக்கா - ஜிம்பாப்வே ஆட்டமும் கைவிடப்பட்டு கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இப்படி எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் அப்செட்டும், மழையும் அனைத்து அணிகளையும் அச்சுறுத்தி வந்தது.

Zimbabwe have pulled off another upset by beating Pakistan in the T20 World Cup series. Due to this, there is a great competition between the teams in the Group B section.