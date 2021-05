வேற லெவல்.. போன் நம்பர் இல்லாமலே பேசலாம், டிஸ்கஸ் செய்யலாம்.. "ஸ்பேசஸ்.." இதில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

Chennai

சென்னை: பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் போன்றவற்றை ஒப்பிட்டால், டுவிட்டர் எப்போதுமே தனித்தன்மையை பராமரித்து வந்துள்ளது. எடிட் ஆப்ஷன் தராதது, குறிப்பிட்ட வார்த்தைக்கு மேல் எழுத வாய்ப்பு தராதது என பல தனித்தன்மைகள் டுவிட்டரில் உண்டு.

இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஆப்ஷன்தான், "ஸ்பேசஸ்" (twitter spaces). எழுதி, எழுதி போர் அடித்து போன சமூக வலைத்தளவாசிகளுக்கான வரப் பிரசாதம் இது.

சிம்பிளாக சொன்னால், வாய்ஸ் சாட் என்பதுதான், ஸ்பேசஸ். இல்லை, இல்லை.. வாய்ஸ் டிஸ்கஷன் என்று சொல்லலாம். சாட் என்று சொன்னால் இருவருக்கு இடையேயானது. ஆனால், அப்படி குறுகிய வட்டத்தில் ஸ்பேசஸை அடக்க முடியாது.

English summary

The spaces option will come to you if you have at least 600 followers in Twitter. If you click plus symbol, you will be shown options like Tweet, Gif, photos, spaces.