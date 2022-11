4 திசையிலும் ‘எண்ட் கார்டு’? அவசரமா போட்ட ரூட்.. ஆனா எடப்பாடி இதை மறந்துட்டாரே! ஒரே சாய்ஸ் ‘தாமரை’?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக கூட்டணியை விட்டு விலகவும் ரெடி என்ற முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக, தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக நெருக்கடிகள் அதிகரித்திருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

பாஜக கூட்டணியை விட்டுப் போனாலும் பரவாயில்லை, ஓபிஎஸ்ஸை சேர்த்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்ற புள்ளிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்திருப்பதை அவரது சமீபத்திய பேச்சுகள் காட்டுகின்றன.

மேலும், டிடிவி தினகரனின் அமமுகவை கூட்டணியில் கூட சேர்த்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாகக் கூறியிருக்கிறார்.

பாஜக கூட்டணியில் இல்லஒ என்றால், எடப்பாடி பழனிசாமி, எந்த மாதிரியான கூட்டணியை அமைத்து 2024 தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்ற விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. அதுதொடர்பாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் பல்வேறு கோணங்களை முன்வைக்கின்றனர்.

English summary

While Edappadi Palaniswami has come to the decision that he is ready to leave BJP alliance, political observers say that he has increased obstacles regarding the electoral alliance. If not in BJP alliance, what kind of alliance Edappadi Palaniswami is likely to form and contest the 2024 elections?