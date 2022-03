"சர்ப்ரைஸ்" தர போகிறார் ஸ்டாலின்.. முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகிறதா?.. விழிக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்

Chennai

சென்னை: நாளைய தினம் பட்ஜெட் துவங்க உள்ள நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என்று நம்பப்படுகிறது.

கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது, திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையே வித்தியாசமாக இருந்தது.. அதில் இலவசங்களை புகுத்தவில்லை.. கலர் கலராக திட்டங்களை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றவில்லை.

மாறாக, நடைமுறை யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு, மக்களுக்கு தேவையான மற்றும் தவிர்க்க முடியாத அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தது பெரிதும் கவனத்தை பெற்றிருந்தது.

