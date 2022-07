பாருங்க.. இன்னொருத்தர் மனைவியை.. படக்கென கட்டிப்பிடித்த திமுக புள்ளி மகன்.. அலறிஓடிய பெண்.. அப்பறம்?

Chennai

சென்னை: விருதுநகர் திமுக பிரமுகரின் மகன், பாலியல் சம்பவத்தில் சிக்கி உள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஓராண்டு ஆட்சியை நிறைவு செய்துள்ளது திமுக அரசு.. இந்த ஒரு வருடத்தில் எத்தனையோ நல்ல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு, மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்று வருகிறது..

எத்தனையோ பொருளாதார நெருக்கடிக்களுக்கு மத்தியிலும், முடிந்தவரை தான் கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி வருகிறது.

மனு கொடுத்த பெண்ணை தாக்குவதுதான் திராவிட மாடலா? திமுக அமைச்சர் செயலால் கடுகடுத்த டிடிவி தினகரன்

