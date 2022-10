"டோட்டல் காலி ".. நொறுங்கிய "பிணக்கம்".. எடப்பாடி பழனிசாமியின் "வெள்ளை கொடி"க்கு வேலையா? அப்ப அவர்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவி விரைவில் இரு தலைவல்களும் இணையக்கூடும் என்ற நம்பிக்கை ஓரளவு துளிர்த்து உள்ளது.. இது ரத்தத்தின் ரத்தங்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை, அந்த கட்சியின் இணைப்புக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஓபிஎஸ் வெளிப்படையாகவே அழைப்பு விடுத்தும், அதை மறுத்ததுடன் கிண்டலடித்தும் இருந்தார்.

தன்னை சுற்றி 95 சதவீத ஆதரவாளர்கள் உள்ள பலத்தில், கட்சியை கைப்பற்ற முயன்று வருகிறார்.. அதேசமயம், எவ்வளவு ஆதரவு மெஜாரிட்டி உள்ளது என்பதை நீதிமன்றமும், தேர்தல் ஆணையமும் ஒருபோதும் முழுமையான பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்பது இயல்பு.

